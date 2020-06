Teater NUKU teatri näitlejad teatri nimevahetusest: "Oluline on sisu ja teemad, millega teater tegeleb." Katrin Helend-Aaviku , täna, 16:14 Jaga: M

Getter Meresmaa Foto: Martin Ahven

NUKU teatri näitlejad Tiina Tõnis, Getter Meresmaa, Taavi Tõnisson ja Leino Rei ütlevad teatri nimevahetuse üle mõtteid vahetades, et kuigi nimi muutub (uuest hooajast on see Eesti Noorsooteater), jääb sisu samaks ja nende näitlejatööd ei mõjuta. "Meie teatri suur pluss on meie inimesed ja kokkuhoidev ning lähedane suhe. Meie teatri suur pluss on meie vaatajad. Kokku on see täiuslik galerii erivanuses inimesi, kes sunnivad näitlejat end alati kokku võtma, ennast ületama iga päev. Suur pluss on ka erinevad tööd ja näitlejaülesannete vaheldusrikkus. See kõik ongi siiani teatris hoidnud. Ja hoiab ka edaspidi!" ütleb Taavi Tõnisson.