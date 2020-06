Jalmar Vabarna korraldab Tartus uue kontserdisarja: taas on aeg folk lubatud piirides massidesse viia 

Muusikaagentuur Folk Massidesse aitab nõu ja jõuga kaasa eesti folgi kestvale revolutsioonile. Suvise kontserdisarja eestvedaja Jalmar Vabarna leiab, et on õige aeg pärast mitmekuulist vaikust kultuurimaastik ellu äratada. “Äärmiselt hea meel on algatada Tartus uus sündmustesari, mis pakub võimaluse lavalauad üles soojendada ja kuumaks kütta lausa kaheksal erineval folkbändil. On aeg taas folk lubatud piirides massidesse viia!”