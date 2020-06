PÄEVAHOROSKOOP: teisipäev, 30. juuni 

Jupiter on Pluutoga ühenduses. Oled üllatunud, kui suured on su jõuvarud. Eelkõige tahtejõudu on meeletult, oled valmis oma tahtmist maksku mis maksab läbi suruma.

Esmatähtis on elada tänases päevas. Ohtlik on hakata minevikus kaevama. Selgub, et seal on pinget ja allasurutud valu üksjagu. Ära kraabi vanu haavu taas verele.