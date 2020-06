PÄEVAHOROSKOOP: kolmapäev, 1. juuli 

Sul on raske saada ühendust inimesega, kellega oleks vaja suhelda, aga tal on telefon levist väljas, tekivad valeühendused, sõnumid ei jõua miskipärast kohale.

Kui saad teha nii, et suhtled vaid nende inimestega, kes sind mõistavad ja on õigel lainel, tunned ennast suurepäraselt ja saad oma ideid takistusteta ellu viia.

Leiad, et pole mõtet põdeda ja unistada, targem on üritada oma soove ellu viia ja isegi kui midagi peaks äparduma, on sellest midagi headki õppida.