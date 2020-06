FOTOD | Tasakaaluliinil üle Emajõe kõndinud Jaan Roose: närv aitas paremini keskenduda 

Jaani sõnul tuli idee kahe torni vahel kõlkuda tuttavatelt. "Nad arvasid, et saaksin sellega hästi hakkama ja aitasid tegevust korraldada," räägib ta. "See oli tõepoolest Eesti pikim distants. Ka välismaal juhtub harva, et nii pikk liin on kahe kõrghoone vahele paigutatud: linnakeskkond autoteede ja jõgedega eriti ei soosi seda." Samas on mees ka pikemaid vahemaid läbinud, olles ainuke eestlane, kes on kõndinud tasakaaluliinil lausa kilomeetripikkuse distantsi.

Ilmastikuolud olid veidi heitlikud. "Tuule tugevus varieerus pidevalt - kui puhang tuli, liigutas see ka mind koos liiniga ja segas tasakaalu. Oli paar momenti, kus oleksin peaaegu tasakaalu kaotanud, aga õnneks suutsin püsti jääda. Eelkõige segas just see, et tuul ei olnud püsiv: stabiilselt puhuva tuulega oleks olnud hulga kergem," kirjeldab Jaan.

"Jäin oma sooritusega väga rahule, sest kõndisin nii edasi kui tagasi ja võtsin puhkamiseks ainult paar minutit. Tagasikõndimine ol juba kurnav, sest olin ühe kõnni juba teinud ja õlad olid omadega üsna läbi,” ütleb Roose.

Kõnni ajal jõudis mees Tartu kohal ringi vaadata ja ka publikule lehvitada. "Samas üritasin mõelda heale sooritusele ja tuletasin endale meelde, et kõnniksin rahulikumalt, sest keha võib kergesti krampi minna."

Kuidas aga selline sadu meetreid pikk liin kahe kõrghoone vahele paigutatakse? Jaan ütleb, et abiks on väga suur tiim ning igal meeskonnaliikmel on oma ülesanne. "Mõlema maja katuselt lastakse alla köis - tasakaaluliini üks ots on kinnitatud ühe köie külge ning see viiakse kanuuga üle jõe, kinnitatakse teise hoone katuselt rippuva köie külge ning tõmmatakse üles, kahe maja vahele. Selle jaoks on vaja palju jõudu - mõlemal pool peavad olema tiimid, kes liini üleval hoiavad ja vajadusel järgi annavad. Kogu töö võttis aega terve päeva.”