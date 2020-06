Suri New Yorgi kuulsa logo disainer Milton Glaser 

Glaseri abikaasa Shirley ütles New York Timesile, et tema mees suri insuldi tagajärjel.

Glaser disainis oma kodulinna New Yorgi logo 1977. aasta turismikampaania jaoks. See sai kiirelt üle maailma tuntuks ning seda on nimetatud maailma matkituimaks logoks. Disainer ise oli hämmeldunud, et "see väike, lihtne, tühine idee" nii laia tuntust kogus.