Katy Perry oli pärast Orlandost lahkuminekut enesetapu äärel 

"Mu karjäär oli alati üles-üles-üles läinud, aga siis tuli väike nihe, väljaspoolt ei paistnud see üldse suur. Aga minu jaoks oli see katastroof," rääkis 35aastane lauljatar SiriusXMi intervjuus. "Olin endast nii palju andnud ja see lõi mul jalad alt. Lisaks olin oma kallimast lahku läinud, kes on nüüd mu lapse tulevane isa. Ja siis lootsin uue plaadiga oma enesetunnet tõsta. Aga vastuvõtt ei tõstnudki mu enesetunnet ja ma varisesin lihtsalt kokku."