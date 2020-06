JUMALAGA, JOHNNY? Margot Robbiest saab „Kariibi mere piraatide“ täht 

Stsenaariumi kirjutab mulluse märuli "Harley Quinn: Röövlinnud" käsikirja autor Hodson. Hollywood Reporteri teatel ei tuleks uut filmi pidada Johnny Deppi osalusel valminud ülimenukate "Kariibi mere piraatide" sarja sõsarfilmiks. Tegu on uue algupärandiga, kus on uued tegelaskujud. Inspiratsiooni on ammutatud Disneylandi kuulsast samanimelisest atraktsioonist.