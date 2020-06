FOTO | Rauno Märks sai 45: juuni oli tervikuna pidustuste kuu 

Mis tunne on 45aastane olla? „Arvestades, et mu vanaisa elas 96aastaseks, siis rohkem kui pool on veel ees. Mul on rahuldustpakkuv töö, armastav perekond, head sõbrad, lahked naabrid ja sääste, et neid reisimisele kulutada. Ma ei oskagi elult väga palju muud tahta,“ sõnab mees. Psühholoogid väidavad, et umbes 40-50 eluaasta vahel tabab mehi keskeakriis. „Selle teooria kohaselt peaks see siis ennast ilmutama! Seni on kõik kriisid lahenenud naise abiga, ma ei näe praegu põhjust, et ta ka sellega hätta jääks,“ naerab Rauno, et veel pole keskeakriis teda kätte saanud.