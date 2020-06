Rolling Stones ähvardab Trumpi nende laulude kasutamise pärast kohtuga 

Briti ansambel ütles pühapäeval tehtud avalduses, et nende juristid teevad koostööd muusikaõiguste organisatsiooniga BMI, takistamaks Trumpil kasutada Rolling Stonesi muusikat oma tagasivalimiskampaanias. BMI on Trumpi kampaania korraldajaid ansambli nimel hoiatanud, et rollingute laulude kasutamine rikub litsenseerimislepingut, vahendab BBC News.

Rolling Stones oli kurtnud juba Trumpi eelmise valimiskampaania ajal, et kinnisvaraärimees kasutas oma valijaskonna ergutamiseks nende lugu "You Can't Always Get What You Want". Trumpi hiljutisel miitingul Tulsas Oklahomas mängiti seda taas - tegu oli siseüritusega, mida on kritiseeritud ka võimaliku koroonalevitamise pärast.