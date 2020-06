FOTOD | Anni ja Tomi Rahula tütar tähistas sünnipäeva 

"Meie eriti energiline, armas, lõbus ja arukas printsess on taas aasta vanem!

Nii palju naeru, nalja ja tralli pole varem näinud (no loomulikult ikka ka vähemat korra öösel ärkamisi, kriimustusi ja paha tuju, aga see käib ju eluga kaasas).

Selle aasta lemmikuteks on olnud nukuga mängimine, matemaatika, “emme räägi kaka lugusid” (tänks kaka raamat), ise sõnade ja lausete lugemine ning eriti armsaks (ja hullult energiliseks) lapseks olemine," kirjutab Anni Instagrami postitatud pildirea juures.