Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas põlevkivist loodeti Rakverele õitsengut 

Kuidas põlevkivist loodeti Rakverele õitsengut Tõnis Erilaid , täna, 00:04

Foto: Aldo Luud

„Vanamõisa kaevandus on Rakverest ainult 12 kilomeetri kaugusel. Kui sealsele kontsessioonialale ehitatakse uus õlivabrik ja rajatakse suurem kaevandus, on see Rakvere linnale määratu suure tähtsusega,“ kirjutab Rahvaleht 29. juunil 1938. Inglastele kuuluv Wanamõisa Oilfield Ltd oli juba maamõõtjadki kohale saatnud.