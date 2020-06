“Kolm aastat tagasi tulin ma kapist välja! Ja ma ei lähe enam kunagi tagasi! Mul on väga hea olla!” 

Laupäeva õhtul on Tallinna kesklinnas Sveta baari ette kogunenud kümned ja kümned inimesed. Nad on otsinud välja oma kõige vingemad riided, meikinud end silmatorkavalt ja mõni on kaela riputanud vikerkaarevärvilise lipu. Nende silmad säravad, sest see on nende päev - Global Pride Day.