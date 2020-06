IMELISED FOTOD | Palju õnne! Grete Klein ja Ergo Kuld abiellusid 

Paar kohtus esimest korda “Padjaklubi” casting'ul. “Oli üks vähetuntud ilmatüdruk Grete, keda mulle sarja mängima soovitati. Ma olin sellele kategooriliselt vastu, sest tahan väga häid, mitte keskpäraseid näitlejaid. Kui olime läbi käinud kõik eesti näitlejad, aga Laura osatäitjat polnud veel ikka leidnud, olin lõpuks nõus Gretet rolli proovima ja kutsusin ta näitlema. Ta tuli casting'ule ja tegelikult lõi meid pahviks. Nii pahviks, et siin me nüüd oleme,” meenutas Ergo Kristiine Noortekeskuse Facebooki live's. “Läksin casting'ule kohale, kuhu tuli kaks meest, üks kiilakas ja teine normaalsete juustega. Vaatasin, et see juustega mees (Martin Algus - toim.) on päris normaalne, aga kiilakas on küll veits metsa poole,” naeris Grete. “Ja siin me nüüd oleme täna,” nõustus temagi.