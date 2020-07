IMELISED FOTOD | Grete Kuld: olen suur Rolf Roosalu austaja ja Ergo kutsus ta meie pulma laulma

Kuupäeva valikul oli Grete ebausklik ja arvestas nii nädalapäeva kui ka kuu faasidega, kuid kindlat tähendust valitud kuupäeval siiski ei olnud. "26. juuni on ilus kuupäev. Ma ei tahtnud, et pulmapäev oleks teisipäev, sest tean, et mõnede uskumuste kohaselt pole teisipäev hea päev abiellumiseks," sõnas ta. "Ka neljapäev ei olevat abiellumiseks kõige parem päev. Natuke vaatasin ka kuu faase – et kindlasti poleks sel ajal kahanev Kuu," jutustas Grete.

Ergo rääkis saates, et alateadvuses oli tal kindlasti mõte, et Grete ei pööraks võib-olla temasugusele tähelepanu. "Teisalt mulle tundus, et äkki on liiga palju avalikku tähelepanu. Kui ma Gretet lähemalt tundma õppisin, sai selgeks, et ta on hoopis teistsugune kui see, mida meedias välja näitab. Ta oskab ennast väga hästi viia mingisugusesse rolli ja mulle tundub, et see Grete Klein, keda mina teadsin meedia vahendusel, ei sümpatiseerinud mulle mingil moel," paljastas Ergo.