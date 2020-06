PUUDUTA MIND | Terapeut Anu Liiser annab nõu: enda sisse on kergem vaadata suletud silmadega 

Anu Liiser on terapeut ja rännakupraktik, kes aitab keha ja meele tervendamise eksperdi Brandon Baysi loodud rännaku abil soovijatel lahendada nii füüsilisi, vaimseid, kui ka emotsionaalseid probleeme. Tema sõnul on eriolukord tekitanud paljudes peredes olukorra, mis on pannud kodurahu proovile ning ta annab nõu, kuidas tekkinud ärevust leevendada ja probleemid lahendada.

Anu, oled öelnud, et teraapia on justkui sisemaailma suurpuhustus. Millal on õige ja millal viimane aeg võtta ette tee terapeudi juurde?

Õige aeg on just nüüd. Üsna tihti hakkavad inimesed abi otsima siis, kui midagi on elus justkui valesti, kui nad millegagi rahul pole. On nad siis rahulolematud iseenda, sassis suhete või töökohaga. Iseenda vaimse tervise eest võib hakata hoolitsema kohe nüüd, ka ennetustöö on väga oluline.

Kui sa tunned, et üksinda enam probleemseid teemasid lahti harutatud ei saa, siis julge abi otsida. Vahetevahel võib olla ka nii, et ise enam ei märkagi oma sasipundart, siis tasub pere või sõprade soovitust kuulata ja tee rännakupraktiku juurde ette võtta, kellega koos saad üles leida uue teeotsa või märgata mõnda uut vaatenurka. See kõik aitab selgust ja rahu luua.

Jaga palun mõnda head eluvalemit, kuidas säilitada igapäeva elus rõõm ja rahu...