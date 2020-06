Inimesed KLÕPS | Brigita Murutaril uus kallim? Ohtuleht.ee , täna, 16:03 Jaga: M

Brigita Murutar Foto: Aldo Luud

Tundub, et kuum suvi on lõkkele löönud ka kuumad tunded! Lauljatar Brigita Murutari sotsiaalmeediasse on ilmunud klipike, milles naine suudleb huultele üht müstilist noormeest.