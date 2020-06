GALERII „Jaak Joala ei ole inimese nimi. See on ikooni nimi.“  

Lauljat meenutasid ka Olavi Pihlamägi, Olav Ehala, Reet Linna, Vahur Kersna, Andres Valkonen, Margit Kilumets, Juhan Paadam, Raivo Seersant, lapselaps Carmen Joala ja Koit Toome, kes esitas ka muusikalised vahepalad.

„Olen rõõmude trubaduur…“, laulis ta otsesaate alguses end klaveril saates häälel, mis võiks samahästi kuuluda Jaak Joalale.

Koit Toome teadis Joalat enne temaga tutvumist kui nähtust, laval esinemas ei olnud ta teda kordagi näinud. Kui Joalast sai 25 aastat tagasi Georg Otsa muusikakoolis tema õpetaja, hakkas ta tema laule järjest enda jaoks avastama.

„Nüüd olen suurema osa lauludest ribadeks kuulanud. Aga siiani avastan veel neid, mida ma veel kuulnud pole,“ ütles Toome.

Olavi Pihlamägi on igale Joala laulude plaadile püüdnud panna ka sellise laulu, mis ei ole tuntud või mida teatakse vähe. Esitletud kaksikplaadil on näiteks laul pealkirjaga „Mind hoida ei saa“, mis on Olav Ehala käes pikki aastaid oma aega oodanud.

Vahur Kersna, kellel õnnestus saada Joalalt tema eluajal pikk ja põhjalik intervjuu, ütles, et põhjus, miks Joala end just temale niivõrd palju avas, võib olla lihtne: „Ju ta siis oli valmis ja oli inimene, kes teda kuulas ja keda ta mingil põhjusel usaldas. Need asjad peavad koos olema.“

Kersna sõnas, et Joala panus meie kultuurilukku on üüratu: „Jaak Joala ei ole inimese nimi. See on ikooni nimi. Ja ta teadis seda. Aga ta ei läinud sellest lolliks. Tal oli eluterve maailmavaade ja suhtumine inimestesse.“