Inimesed Südamlik ja kinnine, edev ja eraklik – Jaak Joalal polnud lihtne õnnelik olla Jaanus Kulli , täna, 22:30

KUULSUSE AHELAD: „Need, kes kuulsust on tundnud ja kuulsust on näinud, sellest vaid vabaks nad soovivad,“ laulis nooruke Jaak Joala juba 1969. aastal. Prohvetlikult. Foto: Õhtulehe arhiiv

„Iga esineja on kõige õnnelikum laval. Kui sa oled muusikas sees. Aga seda vaid seni, kui see pole muutunud rutiinseks tööks,“ tõdeb 30 aastat Jaak Joalaga abielus olnud Maire Joala. „Rutiin, mis koos Venemaaga silmapiirile ilmus, muutis lava Jaagule pigem piinapingiks. Hing ei tulnud enam kaasa ja muusika ei vastanud enam sellele, mida Jaak tegelikult oleks tahtnud teha. See oli estraad selle sõna kõige halvemas tähenduses.“