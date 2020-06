Jamie Oliveri naine meenutab 20. pulma-aastapäeval valusaid kaotusi 

Jools ja Jamie (mõlemad 45) on koos olnud juba 27 aastat. Endine modell Jools avaldas 20. pulma-aastapäeva puhul pika kirjutise, milles ülistas Jamiet, kes on tema esimene armastus ja parim sõber ning kellega ta on saanud viis imelist last. "Jah, ma ajan sind hulluks ja sa väärid ilmselt medalit ..." Kuid tippkoka naine meenutas südamevaluga ka seda, kuidas nad on "oma viis väikest tähekest taevasse kaotanud".