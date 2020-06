Bieber nõuab teda vägistamises süüdistanud naistelt 20 miljonit dollarit 

Bieber (26) nõuab kummaltki naiselt laimu eest 10 miljonit dollarit, väidab TMZ.com. Väljaande teatel on Justinil ümberlükkamatuid asitõendeid, mis näitavad, et tegu on alatute fabritseeringutega.

Üks süüdistajatest väitis, et Bieber ründas teda 2014. aastal Austinis Four Seasonsi hotellitoas. Kuid laulja valduses on tšekid, mis näitavad, et ta üüris koos oma toonase sõbratari Selena Gomeziga Austinis hoopis erakorterit.

Teine naine väidab, et Bieber ründas teda 2015. aastal New Yorgis. TMZ.comi andmeil on naine ise Twitteris tunnistanud, et pole Bieberiga kohtunud.