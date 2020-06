Rootsi pisiprintside suvepilt garanteerib hea tuju! 

Carl Philip ja Sofia nendivad oma postituses, et tänavu püsivad paljud inimesed kodus ja tutvuvad kodukandi vaatamisväärsustega. "Seetõttu jagame siin Instagramis pilte oma lemmikkohtadest, oma maasikapaikadest, kus tänavu suvel käime. Näitame, et meie kaunil maal on võrratud võimalused lõbutseda ja aktiivselt puhata."