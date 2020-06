Nimekas vene lavastaja Serebrennikov võib kuueks aastaks vangi minna 

Serebrennikovi ("Õpilane") juhtum on šokeerinud nii Vene kui ka maailma kunstiüldsust. Tema ja kaassüüalused on alati kinnitanud oma süütust. Lavastaja vahistati 2017. aasta augustis 1980. aastate alguse Peterburi undeground-rokiskeenest rääkiva muusikalise linateose „Suvi“ võtete ajal ning mõisteti riigiriisumises süüdistatuna koduaresti. Prokuratuuri väitel varastasid Serebrennikov ja tema kaaslased riigilt teatriprojektiks eraldatud 68 miljonit rubla, hiljem aga räägiti juba 133 miljonist (1,84 miljonit eurot).

Teatrijuht nimetas süüdistusi väljamõelduks. Vahistamise põhjust peeti poliitiliseks - Serebrennikov on tuntud võimukriitilisuse poolest. Süüdistuse väitel olevat Platvorma-nimelise teatriprojekti lavastused maksnud palju vähem, kui Serebrennikov väitis. Üks lavastustest, milleks tema firma Seitsmes Stuudio riigilt raha sai, etendunudki. See aga ei vasta tõele. Näidend jõudis lavale ning selle kohta avaldati ka arvustusi. Moskva Suure teatri direktor Vladimir Urin ütles sel nädalal ajalehele Kommersant, et prokurörid võtsid Platvorma lavastuste maksumuse hindamisel aluseks väikesed lavastused, kuid tegu olnud suurejooneliste vaatemängudega.