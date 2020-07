MUST Q: olime bänd, kes ei saanud võib-olla isegi oma populaarsusest aru 

Kaarel meenutab, et Must Q tekkis suuresti tänu juhusele ja heale veenmisvõimele. „Esimest lugu poleks mitte kunagi sündinud, kui me poleks Roometi ja Villemiga suutnud oma tulevast mänedžeri veenda, et oleme küll päris head tantsijad, aga me tahame nüüd lugu teha. Ütlesime, et on tekkinud igasugused Up’n Downid ja muud, kes teevad mussi, come on, me oleme palju ilusamad poisid. Ta jäi seda uskuma ja nii Must Q tekkiski.“