NOËP tegi koostööd briti muusiku Ellisega: see sündis ülima kergusega  

Lugu valmis muusikutel koostöös vaid paari tunniga. “Ma armastan seda lugu. See on üks neist, mis sündis ülima kergusega. Kokkuvõtvalt räägib lugu ebakindlast poisist, kes avastab, et ühe konkreetse südamedaamiga vesteldes on ta täielik hurmur. Sellest tulenevalt tunneb ta, et on absoluutselt kõigeks võimeline - isegi prantsuse keele õppimine on võimalik,” räägib loo tagamaadest NOËP.