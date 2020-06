Nikita Hruštšovi poeg tegi USAs eluga lõpparve 

Raketiinsenerist Hruštšov siirdus 1991. aastal USAsse Rhode Islandile, et nimekas Browni ülikoolis külma sõja teemalisi loenguid pidada. 1999. aasta juulis said Sergeist ja tema naisest ametlikult USA kodanikud. "Tunnen end vastsündinuna. See on uue elu algus," ütles Hruštšov toona Associated Pressile.