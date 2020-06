Inga Lunge: elu ei ole mind nooruses hellitanud, olen pidanud päris palju läbi elama 

"Tõesti, olen osanud nendest kogemustest olulised osad kaasa võtta ja edasi liikuda. Ja kui sa nüüd ajakirjanikuna küsid, et too mingi näide, siis... ei too!" räägib Lunge ajakirjas Anne & Stiil. "Ma meelega ei räägi nendest asjadest, sest need lood ei anna kellelegi midagi head juurde."