Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas naine püstitas Eesti abiellumisrekordi 

„Sophie on tõesti olnud 21 korda kihlatud, kuid see on ju harilik, et mitte igale kihlusele ei järgne abielu,“ selgitas mees rahulikult 28. juunil 1930. aastal Rahvalehe ajakirjanikule ja lisas iseloomustuse: „Ta on naine kange vaimuga. Kui üks meestest, kes andis tõotuse temaga abielluda, siiski hoopis teisega abiellus, siis tahtis Sophie talle ametlikult takistusi teha, kuid lõpuks leppis siiski asjaoludega nii, nagu need kujunesid. Kuid sõnamurdjal mehel oli hirm nahas. Kui ta läks abielu registreerima, siis võttis kordniku kaasa. Kui naine tuleb ja teeb kära või tahab midagi näkku paisata peigmehele või pruudile, siis kästi kordnikul kohe vahele astuda ja päästku abiellujad kättemaksja küüsist.“