Inimesed Elina Nechayevat võib näha Will Ferrelli Eurovisioni-komöödias Toimetas Triin Tael , täna, 09:02

Elina Nechayeva jõudis 2018. aastal Lissaboni Eurovisionil palaga "La Forza" finaali ja saavutas auväärse kaheksanda koha. Foto: AP/Scanpix

26. juunil jõuab Netflixi eetrisse ammuoodatud komöödia "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga", kus Hollywoodi staar Will Ferrell mängib Islandi eurolauljat. Muusikalises loos saab näha ka Eesti 2018. aasta eurolaulikut Elina Nechayevat.