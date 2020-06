NÄRVESÖÖV: „Teneti“ esilinastus lükkub JÄLLE edasi! 

Algselt pidi Nolani suurejooneline põnevik esilinastuma 17. juulil, kuid kaks nädalat tagasi teatas Warner Bros, et "Tenet" jõuab ekraanil siiski 31. kuupäeval. Ent kuna Ameerika Ühendriikides on uute Covid-19 juhtumite arv vahepeal rekordiliselt tõusnud, otsustas stuudio lükata esilinastuse kolmapäevale, 12. augustile, kirjutab väljaanne Consequence of Sound.