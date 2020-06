Saatejuht Piret Laos: mu mees on mu kätt palunud, aga pulmad ega kleit pole mu kinnisidee 

“Kuna oleme nii suurest perekonnast pärit, siis me pole suutnud otsustada, kas tahame suurt pulma või teeme selle kahekesi,” sõnab Laos. Kuigi paber pole naise jaoks oluline, tõdeb ta, et tahaks kanda üht perekonnanime.

“Seda enam, et laps on ikka küsinud, miks meil on erinevad perekonnanimed. Aga ma ei ole see tüdruk, kes oleks juba lapsepõlvest peale endale pruutkleiti joonistanud. Pulmad ega kleit ei ole minu kinnisidee,” tunnistab ta.