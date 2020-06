Vaimulik Jaan Tammsalu kimab ringrajal uhkete ja kiirete sportautodega 

"Ei nimetaks autosid oma kireks," muheleb Tamm­salu, "aga kui ühele mehele pakutakse võimalus Audru ringrajal nelja erineva Porschega väga hea instruktori juhendamisel väga kiiresti sõita, peale seda veel kiire ja turvalise autoga slaalomit proovida ning lõpuks elektriga sõitva ülivaikse autoga tiir teha, siis… Kui tagatipuks pakutakse boonusena veel 1977. aasta manuaalkäigukastiga Porschet ringrajal juhtida, pole vahet, kas see mees on autohull või vaimulik."

Tammsalu usub, et tänu suurepärastele juhendajatele tegi see kogemus temast parema autojuhi. Lisaks arendab Tammsalu kiirusi ka rattal, olles sel kevadsuvel maha vändanud juba üle poole tuhande kilomeetri. "Elu on mitmekülgne ja tundub, et just tänu sellele saab pea kõike teha täiega, kogu südame ja rõõmuga," sõnab ta.