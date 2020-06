Inimesed 50ndat juubelit tähistanud Erki Nool: olen avastanud end mõttelt, et ei ole elus veel midagi ära teinud Kroonika , täna, 07:55 Jaga: M

Erki Nool Foto: Stanislav Moshkov

Eesti spordi rahvuskangelane Erki Nool sai 25. juunil 50aastaseks. Nool on elu jooksul palju ära teinud: olümpia võitnud, oma spordikooli üles ehitanud ja ka poliitikuna karjääri teinud, sellest olenemata on ta avastanud end mõttelt, et pole veel midagi ära teinud.