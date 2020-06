Kuidas sündis omaaegne filmisaade „Jupiter“?  

Tõsi, „Jupiteri“ ristiisa ja esimene saatejuht oli legendaarne Valdo Pant, kes ilmus esimest korda vaataja ette selle prožektori all istudes detsembris 1970. Pärast tema lahkumist 1976 võttiski teatepulga üle Ahto Vesmes. „Kui Pant suri, tahtis televisioon saadet edasi teha ning et Ahto oli filmilaenutuse ja reklaami valitsuse juhataja, oli ta juba oma töö mõttes filmindusega sina peal. Nii et telemajas polnud pikalt mõtlemist ja kaalumist, keda Pandi asemel ekraanile kutsuda,“ meenutab Vesmese abikaasa Aime Vesmes. Seda enam, et Vesmes oli nägus mees ja ka kaamera armastas teda.