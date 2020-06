Maris Järva Aivar Mäe ahistamisskandaalist rääkivast artiklist: minu jaoks oli see lõbus lugemine 

Hirmo: kogu aeg tehakse kahemõttelisi nalju, küll puudutatakse siit ja sealt, kellel piilutakse kleidikaelusest sisse ja mis need episoodid veel olid. Minu meelest kõige kummalisem ja kõige naljakam – tõesti, ma proovin ennast ise praegu Aivar Mäe olukorda panna, et juhul kui see nüüd vastab tõele, mida inimesed on rääkinud tema kohta –, et tal olevat selline naljakas komme aeg-ajalt koridoris teeselda, et ta justkui kaotab tasakaalu ja otsib tuge mõnelt mööda kõndivalt naisterahvalt.

Episoodi, millest eespool juttu, kirjeldati Eesti Ekspressis nii: „Füüsilist kontakti otsib Mäe samuti nalja tegemise ettekäändel. Näiteks teeseldes, et hakkab kaotama tasakaalu ja kukub mõnele naisele sülle või pressib koridoris vastu seina. „Kõnnib koridoris, järsku vajub peale, et tasakaalu tagasi saada, paneb kaks kätt mu rindadele,“ kirjeldab Karin.“

Hirmo: aga, no, skandaal on suur ja kultuuriministeerium võttis ka kohe jalad kõhu alt välja pühade ajal ja tuli kokku kutsuda Estonia nõukogu. See on ikka tõsine asi. Aivar Mäe oli selles suhtes üsna kehvas seisus, kuidas see asi alguse sai – ajakirjanik soovis temaga kokku saada ja rääkida tema töödest-tegemistest. Ega Aivar Mäe ju teadnud, et siit hakkab pudenema mingeid ahistamissüüdistusi. Siis ongi nüüd selline videoklipp Delfis üleval, kus härrale antakse pakk pabereid, seal on süüdistused must valgel kirjas ja paluti tal hakata seda asja otse kaamera ees kommenteerima, mis on minu meelest natuke alatu võte. Inimene nii-öelda pidi siis hakkama kohe mingeid tunnistusi andma, saamata midagi selgitada.

Asi on tõsine ja vaatan, et Eesti laias laastus jaguneb kaheks – ühed ütlevad, et sellistel onu Heinodel polegi meie ühiskonnas mingit kohta ja teisest küljest vaatan, et nii Janek Mäggi kui ka meie rahandusminister on võtnud teema suhtes sõna ja ütlevad, et eks see on kahe otsaga asi – see, kes enda meelest teeb nalja võib selle naljaga kedagi väga valusalt tabada. Eks seal on mingeid muid nüansse veel, nagu Aivar Mäe ütles, et võib olla muid tagamaid – kes on pidanud töölt lahkuma ja pole sellega rahul. Olukord on muidugi väga pikantne ja markantne. Kui need süüdistused paika peavad siis ei oskagi siin kohe mingit seisukohta võtta.

Maris: jamadega on nii, et need käivad mööda inimesi.

Hirmo: aga nagu Aivar Mäe ise ütles – eks ta peab arvestama sellega, et edaspidi ta ei tohi enam sellist nalja teha.