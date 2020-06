Plaadiarvustus | Apelsin – omamoodi eliitinstituut 

Muide, algkoosseisus oli vaid neli meest, neist senini on pundile truuks jäänud Tõnu Aare ja Ants Nuut.

Apelsini looming on kenasti – nii kakskümmend minutit pluss satside kaupa – jagatud nelja külje vahel. Kokku seega tubli 80 minutit muusikat.

Helikvaliteet on väga puhas ja korralik, Priit Kuulberg on tõesti väga head tööd teinud.

A- ja B-külg on vokaaliga ning sisaldavad tinglikult öeldes Apelsini parimaid ja populaarsemaid palu läbi aegade. Jah, need töörahva absoluutsed lemmikud. Rutakas „Aeg ei peatu“, muhe tujutõstja „Matkalaul (Seljakotid selga)”, mulistav-mullitav „Tuukrilaul“ jne.

C- ja D-pool aga on puhtal kujul kõrgliiga instrumentaalmuusika. Siinkohal võiks eraldi märkida, et kaasatud on tõhus-tihke kitarripopurrii ja tagatipuks koguni üks täiesti värske lugu, „Pihtimus“, mis valmis eelmisel aastal.

Kui vokaaliga lugudest kutsuvad tugevaima aplausi esile ja toimivad praegugi ülihästi „Peegel“ (G. Kriik / O. Arder), „Sügistuuled“ (T. Aare / O. Arder) ja „Via Baltica“ (T. Aare), siis mõlemad instrumentaalküljed on otsast otsani puhas kuld, ainult täispalle väärivad.