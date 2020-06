Dilaila kolumn | Meeste tunnete säästmisest 

Mu sõbrants sattus just ühe sellise tüübiga kohtingule. Selle asemel et talle bitch-slap näkku doseerida ja minema kõpsutada, mõtles ta aga hoopis selle peale, kuidas teine end tunda võib. Ning et äkki osutub ta väga põnevaks isiksuseks ja tuleb ikka võimalus anda. Muidugi peab selleks karakterit olema, et endast fake-pildid saata ja siis raiuda, et ei, päriselus näengi selline välja. Seiklushimu näitab see kindlasti samuti.