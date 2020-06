„Tuulest viidud“ naasis ekraanile koos ajalookommentaariga 

Telekanali Turner Classic Movies tummfilmiprogrammi saatejuhina tuntud Stewart seletab sissejuhatuses, et „Tuulest viidud“ on küll kõigi aegade edukaim film, kuid Margaret Mitchelli romaani ekraniseeringu vastu on korduvalt protestitud. See alanud juba enne võtete algust. „Film järgib Mitchelli romaani, kujutades kodusõjajärgset Lõunat graatsilise ja kauni maailmana, tunnistamata orjandussüsteemi jõhkrust, millel see põhineb.“