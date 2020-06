Laura Põldvere laulutundide andmisest: see ei saa olla vabrikuteema, et üks tuleb ja teine läheb 

Põldvere sõnab, et Zoomi platvormi kaudu saab väga edukalt laulutunde teha ja nii saavad ka Tallinnast kaugemal elavad lapsed temaga koos õppida. „See on hea võimalus, et kasvõi paar tundi võtta, et natuke inspiratsiooni ja nippe saada.“

Praegu on laural umbes 8-9 lauluõpilast. „Õpetajal peab olema aega, et nii-öelda muretseda, individuaalselt läheneda. Sa tead, kuidas nad arenevad, kui on kontsert tulemas, saadavad nad sulle videoid, vaatad neid, analüüsid. See ei saa olla vabrikuteema, et üks tuleb ja teine läheb.“