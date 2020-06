Post Malone ajas juuksed maha, et peanahale hiiglaslik tätoveering teha 

"Lõikasid juuksed isegi lühemaks, lisaks on luukered lahedad," kirjutas 24aastane USA artist.

Mõni fänn on vaimustatud: "Ta läheb muudkui seksikamaks ja seksikamaks." Kuid leidub ka nördinuid: "Ei-ei-ei, miks, miks, sa näegid juustega palju parem välja."

Kevadel avaldas Malone põhjuse, miks ta oma nägu tätoveeringutega katab. "Mul on ilgelt inetu lõust," kuulutas räpistaar usutluses ning väljendas arvamust, et ehk tuleb tema tätoveeringulembus enesekindluse puudusest. "Mulle ei meeldi, kuidas ma välja näen. Lasen siis näkku midagi lahedat teha, et saaksin end vaadata ja öelda "Sa näed lahe välja, poiss" ning saada oma välimuse suhtes veidigi enesekindlust juurde."