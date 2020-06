SUUR RÕÕM: Bondi-tüdruku puudega tütar ütles esmakordselt „issi“ 

Nii tõsielusarjas "Beverly Hillsi tõelised koduperenaised" kui ka "Vaprates ja ilusates" osalev Richards avaldas isadepäeval sotsiaalmeedias fotosid nii oma isast kui ka Aaronist ning soovis neile õnne. "Ma ei kujuta ette paremat isa Eloise'ile ja paremat kasuisa Samile ja Lolale," kirjutas Denise, kelle teismeliste tütarde isa on skandaalne Hollywoodi täht Charlie Sheen.

"Suurim kink oli see, et Eloise sai kuu aega tagasi esmakordselt öeldud "isa"," lisas Richards.

Seitsmesena oskas Eloise ema sõnul öelda vaid mõned sõnad. „Ja vahel tundub tema mõistmisvõime eakohane, aga teinekord jääb mulje, et tegu on kolmeaastasega.”

Richards ei varja, et Eloise'i juhtum on keeruline. „Õpin iga päev midagi uut, sest sellisel puhul pole ju orienteerumiskaarti olemas.” Tal pole aimugi, mida tulevik toob. „Iga laps on erinev. Hoolitsed oma laste eest, ükskõik mis nendega ka ei juhtuks. Ma ei tea, kas ta hakkab rääkima nagu harilik laps. Aga vanemana tahad oma lapsele parimat ja püüdled selle nimel.”