Eda-Liis Kann ja Haldo Oravas soetasid esimese ühise kodu: see maja on meie muinasjutu täitumine 

"Tammsaarel on ütlus, et näe vaeva, siis tuleb armastus. Meil oli vastu­pidi – meil oli armastus, nägime vaeva ja nüüd, esmakordselt, pärast seitset aastat on meil oma kodu," räägib Haldo, kes jäi oma isakodust lahutuse käigus ilma, kuid ostis selle poole aasta eest uuelt omanikult tagasi.