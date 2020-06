Miley Cyrus on pool aastat kaine olnud 

Lauljatar rääkis Variety intervjuus, et tema ema on adopteeritud. Mõned keerulised emotsioonid, näiteks hirm hülgamise ees ja enesetõestamispüüe, on tütar emalt pärinud. "Teisalt läksid mu isa vanemad lahku, kui ta oli kolmene, ja isa pidi end lapsepõlves ise kasvatama." Miley tõdes: "Oma minevikku mõistes suudad ka praegust hetke ja tulevikku palju paremini mõista. Teraapia on minu meelest suurepärane."