Judi Dench usub, et Briti teatreid tema eluajal enam ei avata 

Dame Judi tunnistas kolmapäeval Channel 4 uudistesaatele antud intervjuus, et ta ei kujuta ette, kuidas Ühendkuningriigi teatrid ilma valitsuse abita uksi avada suudaksid. Denchi sõnul on rahahädas paljud kuulsad Briti teatrid, näiteks Old Vic. "Selle peale [st valitsuse abile] me loodame. See on meeleheitlik tunne. Kas teatrid üldse eales avatakse? Ma ei tea. Minu elu jooksul kindlasti mitte."