ABBA täht paljastab värskes intervjuus, mitu korda nädalas ta seksib 

Ulvaeuse sõnul on kodusaar tema lemmikpaik. Viimastel kuudel on ta kodus peamiselt hommikumantliga ringi tatsunud ning kui abikaasa teda korrale ei kutsuks, olekski see Björni munder. Kui koroonapandeemia välja arvata, on ABBA hitimeister eluga rahul. "Olen kogu elu tundnud saavutussurvet. Nüüd on see kadunud ja ma tunnen vabadust. Neil hetkil, mil unustan koroona ja kliimamuutused, olen õnnelik."