Mis imeasi on Mayri meetod, millega Rebel Wilson ligi 20 kilo alla võttis? Toimetas Triin Tael , täna, 09:48

Rebel Wilson tänavu veebruaris. Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/SCANPIX

Austraalia koomik Rebel Wilson on kuulutanud 2020. aasta oma terviseaastaks - ta on tänu uudsele menüüle, trennidele ja pikkadele jalutuskäikudele ligi 20 kilo alla võtnud. Ajakirja People teatel on 40aastane "Lauluässade" täht kasutusele võtnud Mayri meetodi. Kuid mis see õigupoolest on?