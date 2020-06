Tõnis Erilaiu lehesaba | Kuidas Eesti vabariiki Venemaa osaks peeti 

Valitud ajakirjanikele oli teost juba varem tasuta jagatud ja sealtkaudu jõudis soomlasteni teave, et Trump olevat pidanud Soomet osaks Putini Venemaast. Seda on põhjanaabrid juba vähemalt nädalapäevad vihaselt kommenteerinud. Trumpi teadmatus pole ameeriklaste üldise geograafiatundmise taustal ehk isegi üllatav.

Sellise teadmatuse all on kõige viimase ajani kannatanud ka Eesti, kelle kodanikega vesteldes kipuvad isegi lääneeurooplased sageli meid pidama venelasteks ja osaks suurest Venemaast.

Nii oli ka täna 1930. aastal, kui Tallinna sadamasse jõudis esimest korda osa oma lastist lossima inglaste hiigeltanker. Laeva eurooplastest ohvitserkond (madrused olid suurelt jaolt hiinlased ja jaapanlased) oli kaljukindel, et nad on Venemaal ega teadnud Eesti vabariigi iseseisvusest midagi. Sadamaametnike püüdlus neid vastupidises veenda oli täiesti tulutu. „Vaadake, isegi teie paberossid näevad välja täpselt sellised kui Venemaal,“ juhtisid nad tähelepanu ja ära sõites küsis kapten: „Kas teil on siin palju kommuniste?“