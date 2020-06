Urmas Sõõrumaa meenutab esimest kohtumist isaga: ta lubas mulle miilitsa kutsuda 

Sõõrumaa kasvas kuni murdeeani ema ja võõrasisaga. "Mina ei mäleta, et oleksin tolle ajani isast väga puudust tundnud. Mingi mehe lõhn oli majas olemas ja ma ei mäleta, et oleksin pidanud koolis või seltskonnas tundma puudust, et teistel on ja mul ei ole," räägib Sõõrumaa saates "Käbi ei kuku...".