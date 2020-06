Vaata treilerit Tove Janssoni noorusarmastust kujutavast eluloofilmist! 

Noorpõlves oli Janssonil mitmeid armulugusid meestega, kuid armumine Vivicasse andis talle otsekui tiivad. Tove vend Per-Olof meenutas kuue aasta taguses dokfilmis oma ehmatust, kui vanem õde teatas, et on armunud naisesse. Ühes kirjas õhkas Tove: "Olen nii õnnelik, rõõmus ja vabanenud. Olen ühesse naisesse meeletult armunud. Ta on vapustavalt naiselik."