Justin Bieber eitab tuliselt vägistamissüüdistust 

Anonüümsel Twitteri kontol kirjutanud naine väitis, et tema ja ta sõbrannad kutsuti 9. märtsil 2014 pärast Bieberi Austini kontserti staari hotellituppa. Järgnenud seksuaalrünnak. Nüüdseks on see säuts ja kogu konto Twitterist eemaldatud, märgib USA Today.

Bieber kirjutas omaenda Twitteri kontol, et tal pole tavaliselt kombeks "suvalistele süüdistustele" vastata. "Aga olles oma naise ja tiimiga rääkinud, otsustasin täna õhtul ühest probleemist kõnelda." Laulja kinnitab, et Danielle'i loos pole tõeraasugi. Ta avaldas selle tõestuseks rea tšekke, meile ja artikleid, mis puudutasid tema toonast Austinis viibimist. Bieber kinnitas, et ei ööbinud Four Seasonsi hotellis, nagu naine väidab, vaid eramajutuses, ning oli tagatipuks Austinis koos oma toonase sõbratari Selena Gomeziga.